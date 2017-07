Medienmachen auf einer Insel? Na klar! Auch InsulanerInnen wollen mit lokalen und überregionalen Nachrichten versorgt werden!

Wir verbringen drei Tage auf Sylt und besuchen die Redaktionen von der „Sylter Rundschau“, von „Hallo Sylt“ und vom „Sylter Spiegel“. Was ist das Besondere an einer Inselzeitung? Gibt es VolontärInnen, die extra für ihre Ausbildung nach Sylt ziehen? Welche Themen werden in den Zeitungen vertieft? All das möchten wir auf Sylt erfragen. Ein Strandspaziergang mit tollen Fotomotiven ist natürlich inklusive. Pack‘

deinen Koffer und meld‘ dich jetzt an!

Teilnahmebeitrag inkl. Unterkunft, teilw. Fahrtkostenerstattung und Verpflegung: 25 Euro (20 Euro für MItglieder).

Infos und Anmeldung unter deineJPN.de

Die Veranstaltung findet von 15. September, 13:00 Uhr bis 17. September, 16:00 Uhr in Sylt statt.