Hillary Clinton betreibt Menschenhandel in einer Pizzaria!, Flüchtlinge schlachten Schwäne!… So oder so ähnlich können Fake News aussehen, also Falschnachrichten und gezielte Desinformationen, die im Internet über soziale Medien gestreut werden...

Wie beeinflussen diese Fake News unsere politische Meinung? Wer verdient mit bewusst lancierten Fakten Geld? Was haben Trolle, Eierköpfe und Bots damit zu tun? Und vor allem: Wie erkennt man sie?

Wir treffen in Berlin Jutta Kramm, die für correctiv.org die Fact-Checking-Seite „Echtjetzt“ leitet. Wir informieren uns über die rechtlichen Hintergründe, treffen Staatssekretär Gerd Billen (angefragt) im Bundesjustizministerium und unterhalten uns mit Netz-AktivistInnen, die Social Bots den Kampf angesagt haben! Außerdem forschen wir in der Berliner Kommunikationsguerilla-Szene nach, ob Fake News eigentlich immer schlecht sind!

Teilnahmbeitrag inkl. Unterkunft, teilw. Fahrtkostenerstattung und Verpflegung: 25 Euro (20 Euro für Mitglieder)

Infos und Anmeldung unter deineJPN.de

Die Veranstaltung findet von 25. August, 15:00 Uhr bis 27. August, 16:00 Uhr in statt.