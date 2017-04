Das Jugendmediencamp findet dieses Jahr vom 02. bis zum 06. Juni 2017 in Kratzeburg statt. Dann heißt es zum 24. Mal: Mit der Technik in die Pampa!

Zusammen mit rund zweihundert weiteren medieninteressierten Jugendlichen erkämpfst du dir einen Sandweg, erklimmst einen großen Grashügel und dann bist du plötzlich da: Mitten in der Pampa, auf dem kleinen Campingplatz „Naturfreund“ in Kratzeburg. Hier, auf 53,41778 Grad nördliche Breite und 12,961799 Grad östliche Länge, betrittst du das Tor in eine andere Welt, in der Barfußlaufen, Lagerfeuergesänge und ein begeisterter Umgang mit Medien zum normalen Alltag gehören. Dabei offenbaren sich in 17 Workshops neue Möglichkeiten und Geheimnisse beim Blick durch die Linse, Klecksen eines Füllers oder Zupfen einer Gitarrenseite.

Hier können Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren neue Erfahrungen im Umgang mit Medien und deren Gestaltung sammeln. Dazu wählt jeder im Voraus seinen Workshop aus den Kategorien Bild, Ton, Wort/Gesellschaft und Wirken aus und wird einem seiner drei Wünsche zugeteilt. Zusätzlich werden verschiedenste Miniworkshops angeboten, in denen die Teilnehmer die Möglichkeiten bekommen, in andere Medienbereiche reinzuschnuppern.

5 Tage Medien, junge Menschen und viel, viel Spaß!



Sei dabei, wenn es zu Pfingsten wieder heißt: Mit der Technik in die Pampa!

Die Veranstaltung findet von 2. Juni, 16:00 Uhr bis 6. Juni, 12:45 Uhr in Campingplatz Naturfreund statt.