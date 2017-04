Du kannst dir vorstellen Journalist zu werden, hast Spaß an Fotos, Videos, Texten und Social Media? Dann komm zu FUSS FASSEN im Journalismus am Freitag, den 21. April im Hessischen Rundfunk Frankfurt.

Du möchtest als Journalistin oder Journalist arbeiten, weißt aber nicht, wo du da anfangen sollst? Dann bist du bei uns richtig. Über Einstiegswege und Voraussetzungen informiert in diesem Jahr die Ausbildungsabteilung des hr. Die Sportreporterin Martina Knief und die freie Journalistin Caro Lobig berichten über ihren Arbeitsalltag und wie ihnen der Einstieg gelungen ist. Egal ob SchülerIn oder StudentIn, EinsteigerIn oder bereits mit Erafhrungen. Bei unserer jährlichen "Fuß Fassen"-Veranstaltung kommst du mit JournalistInnen ins Gespräch und kannst deine Fragen stellen.



MARTINA KNIEF, hr: Traumberuf SportreporterIn?

Gesehen habt ihr sie vielleicht noch nicht, aber ihre Stimme ist über die Grenzen Hessens hinaus bekannt: Als Reporterin für Pro fußball, Olym- pische Spiele, Europa- und Weltmeisterschaften ist Martina Knief die Frauenstimme an den hr-Mikrofonen. Ihr könnt Martina fragen, wie man Sportreporterin wird, was das Besondere an ihrem Beruf ist, aber auch, welche Probleme man als weibliche Kommentatorin haben kann. Und:

Ist der Sportjournalismus eine Branche mit Zukunft?



CARO LOBIG, freie Journalistin: Mit Flüchtlingsrettern unterwegs

Nach investigativen Recherchen zu den fragwürdigen Praktiken von Zalando und Freizeitparks mit Tieren hat Caro Lobig (geb. 1992) mit der Crew des von Jugendlichen geführten Vereins „Jugend Ret- tet“ eine Reportage über die Rettung von Flüchtlingen gedreht. Eine Woche war sie mit der jungen Crew auf einem umgebauten Kutter vor der lybischen Küste und half in brenzligen Situationen. Wie es ist, selbstständig zu sein, was sie während ihrer Reportage erlebt hat, aber auch wie man mit Hasskommentaren umgeht, könnt ihr Caro Lobig fragen.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es wird jedoch um Anmeldung an anja.willmann@verdi.de oder buero@jugendpresse-hessen. de gebeten.



Eine Veranstaltung der Jugendpresse Hessen (JPH) e.V., der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) und des ver.di Senderverbands im Hessischen Rundfunk.



https://www.facebook.com/events/1891249227781700/



Die Veranstaltung findet von 21. April, 14:00 Uhr bis 21. April, 18:00 Uhr in Hessischer Rundfunk statt.