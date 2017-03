Du hast Lust auf Medien und Zelten? Dann mach doch genau das mit uns beim 15. Jugendmediencamp Nordwest!

Für fünf Tage schaffen wir jede Menge Technik in die Pampa bei Bremerhaven. Du kannst dir einen von elf Workshops auswählen: analoge Fotografie, Band, digitale Fotografie, Kurzfilm, Layout, Macht der Medien, Performance, Poetry Slam, Radio, Theater und Zeitung. Dazu unterhältst du dich in den Erzählcafés mit JournalistInnen, die spannende Projekte durchgeführt haben. Denn das Motto dieses Camps heißt: Alles selber machen! Also nicht nur basteln wie in der Kunstpause, sondern auch selber denken sowie eigene Ideen entwickeln und umsetzen. Sei dabei!

Nähere Infos und Anmeldung unter www.jmc-nw.de

Teilnahmebeitrag: € 49,- (€ 39,-)

Die Veranstaltung findet von 24. Mai, 14:00 Uhr bis 28. Mai, 14:00 Uhr in statt.