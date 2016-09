Es gibt unzählige Berufe in der Medienbranche, doch welche Wege führen zu meinem Traumberuf?

Wo kann man Journalistik studieren? Wie bewirbt man sich an einer JournalistInnenschule? Wie kommt man an ein Volontariat? Welche Vorkenntnisse und Praktika bringen mich weiter, und was erwartet mich in einem Bewerbungsgespräch? Diese und viele andere Fragen werden wir an diesem Wochenende klären. Wir sprechen mit HochschulabsolventInnen und -dozentInnen, VolontärInnen und VolobetreuerInnen, JournalistikschülerInnen, Profi-JournalistInnen und JPN-MentorInnen.

Teilnahmebeitrag: 25.00 Euro / Ermäßigt: 20.00 Euro

Für Infos & Anmeldung zum Seminar, schreibt uns einfach eine Mail an buero@jungepresse-online.de

Die Veranstaltung findet von 4. November, 15:00 Uhr bis 6. November, 16:00 Uhr in statt.