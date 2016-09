Geschrieben von JPNJPN am 24. August, 13:05 Uhr derzeit 0 Kommentare

Zirkusclowns, Seeleute und ReisejournalistInnen haben eines gemeinsam: Die meiste Zeit ihres Lebens sind sie unterwegs, auf Achse. An einem Ort halten sie es nie lange aus.

Sogar einen eigenen Begriff gibt es für diese Lebensweise: moderne Nomaden. Mit Stift und Kamera ausgestattet, fahren wir in die Hafenstadt Bremen und treffen diese Menschen. Wir sprechen mit SchaustellerInnen über das Leben auf dem Jahrmarkt und fragen Seeleute, was sie gegen die Monotonie auf dem Schiff machen. Am Ende wollen wir unsere eigenen Porträts und Reportagen über das Unterwegssein schreiben.

Teilnahmebeitrag: 25.00 Euro / Ermäßigt: 20.00 Euro

Für Infos & Anmeldung zum Seminar, schreibt uns einfach eine Mail an buero@jungepresse-online.de

Die Veranstaltung findet von 28. Oktober, 15:00 Uhr bis 30. Oktober, 16:59 Uhr in statt.