Mach mit beim politikorange-Autorenpool

Geschrieben von florian.hirsch am 24. Januar, 13:11 Uhr derzeit 2 Kommentare

Ihr wollt regelmäßig Text- und Rechercheaufträge erhalten und euch etwas hinzuverdienen? Dann bewerbt euch für den politikorange-Autorenpool!



Ihr seid versierte Schreiber, zuverlässig und engagiert? Dann ist der politikorange-Autorenpool eure Chance Referenzen zu sammeln und ein kleines Taschengeld hinzuzuverdienen.

Der Pool funktioniert wie ein Newsletter, über den wir Textaufträge von politikorange, der Jugendpresse oder Dritten ausschreiben. Überwiegend sind das bezahlte Jobs. Nach dem offiziellen Start am 01. Februar laufen alle Ausschreibungen exklusiv über diesen Autorenpool.

Bewerben könnt ihr euch laufend, in der Regel entscheiden wir über die Aufnahme innerhalb von 2-3 Tagen. Maßgeblich für die Aufnahme sind eure bisherigen Erfahrungen und Referenzen. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahre!



Schickt zur Bewerbung eine eMail mit der Bitte um Aufnahme in den Autorenpool, einem kurzen Lebenslauf, Referenzartikel und einem Abriß eurer bisherigen journalistischen Erfahrungen an mitmachen@politikorange.de!