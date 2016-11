Moderationsworkshops in Berlin und Karlsruhe und Fahrt nach Irland

Mitreden@Medien In dieser Gruppe kannst du über aktuelle Medien-Themen diskutieren.

Eine junge Journalistin schrieb vor kurzem in ihrem Blog: „Redet mit uns – nicht über uns!“

Hier auf Jugendmedien.de bieten wir dir Platz, um genau dieser Aufforderung nachzukommen. Denn auch im Jugendpresse-Netzwerk gibt es verschiedene Themen, über die wir diskutieren können und in dieser Gruppe ist der Platz dafür.

Damit die Diskussionen nicht nur hier in der Gruppe stattfinden, versuchen wir die Ergebnisse nicht nur in unsere eigenen Projekte einfließen zu lassen, sondern auch an Partner weiterzugeben. Und damit der Anfang nicht so schwer fällt, haben wir ein paar Partner und Themen schon gefunden.

Ist die Meinungsfreiheit grenzenlos oder wann hört die Pressefreiheit auf? Viermal im Jahr beschäftigt sich der Presserat mit Beschwerden von Bürgern, die der Meinung sind, dass manche Medien den Pressekodex nicht einhalten. Besonders satirische Beiträge stehen oft in der Kritik, weil sie immer knapp an der Grenze sind. So beschäftigte sich der Presserat auch mit einem Cover der Titanic, welches nicht gegen den Pressekodex verstieß. Was meinst du zu dem Urteil? Diskutiere hier.

Politiker reden über den Datenschutz in sozialen Netzwerken, Verbraucherschützer warnen vor Sicherheitslücken in Communitys, Zeitungen berichten über Mobbing Internet – alle reden über die Gefahren und Probleme im WWW. Aber nur selten kommen diejenigen zu Wort, über die gesprochen und diskutiert wird: Jugendliche. Das Pilotprojekt „HUWY“ des Fraunhofer-Instituts in Zusammenarbeit mit der Jugendpresse Deutschland möchte das ändern und hier suchen wir deine Meinungen unter anderem zu den Themen: Zensur und Datenschutz im Internet. Wie sollte ein moderner Datenschutz aussehen oder wann beginnt die Zensur im Internet? Diskutiere hier.

Sie sind die „vierte Gewalt“ im Staat, sie sollen Politikern und Organisationen auf die Finger schauen, aber machen sie es wirklich? Gibt es in Zeiten von Sparzwängen bei Verlagen vielleicht auch einen Redaktionszwang und man schreibt vielleicht doch nichts gegen den größten Anzeigenschalter in der Zeitung? Sind Journalisten noch objektiv, wenn sie dauernd mit Politikern essen gehen? Gibt es heute noch einen kritischen Journalismus oder wie kann man selbst heute noch kritisch schreiben? Diskutiere mit!

Es gibt noch viel mehr Themen, über die wir diskutieren können und dafür wollen wir dir hier den Raum geben. Wie sieht es zum Beispiel mit der Zukunft der Zeitung aus? Brauchen wir den Öffentlich Rechtlichen Rundfunk noch? Schreib in dem Forum "Mitreden@Medien" deine Themen, damit du sie mit anderen diskutieren kannst.