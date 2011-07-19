ـ مغامره داخل امبراطورية الكيف بشمال سيناء تكشف:

با نجو على قبور الشهداء

الزميل محمود عبدالرحمن داخل مزرعة للبانجو

ـ محرر الوفد يخترق مزرعه للمخدرات على حدود أسرائيل ويرصد ضياع دماء 3 ملايين شهيد تحت أقدام تجار السموم .

مغامرة : محمود عبدالرحمن

الثلاثاء , 19 يوليو 2011 11:50



( أحيانا يدفعك خيالك لمشاهدة أحد هواجسه ! فتوافقه ..لأنك تعلم أنك في النهاية لن يصيبك منه ضرر ، وقد يجبرك أيضا علي قضاء بعض اللحظات في أحد فصوله المرعبة أثناء نومك ! فلا تمانع .. لأنك سرعان ما تستيقظ وتتناسي ما حدث لك مع أول نقطة مياه تنزل علي وجهك ، ويقودك أحيانا أخري للسبح في أعماقه البعيدة ! فتعود منها .. بمجرد أن تسنح لك الفرصة هروبا من موجه العالي الذي قد ينتهي بك الي الهاوية ، ولكنك لبعض الوقت تضطر للوقوف في وجه اقتراحاته وتضطر لمعاملته كالشاب المراهق الذي لابد أن تفرض عليه قيودا كثيرة لتمنعه من ايذاء نفسه ومن حوله)

؛ وشأن خيالي مثل كثيرين، دعاني الي عمل شئ غريب لم أتوقع أن يطلبه مني ، فلو أنه طلب مني الجلوس وسط ( قعدة أنس ) وطلب مني (شرب حجرين) لكنت وافقته ـ علي الرغم من أنني لم يسبق لي شرب سيجارة عادية ، ولو طلب مني عمل حوار مع تاجر مخدرات والخروج معه في تسليم صفقة ، كنت سوف أسعي للوصول معه الي حل وسط ، ولو صمم علي ذلك لفعلت ، ولكن أن يطلب مني قضاء يوم وسط مزرعة بانجو مع صاحبها في اعلي قمم جبال شمال سيناء ، فلن يكون أمامي في هذه الحالة سوي الرفض القاطع والنهائي لأن ( العمر مش بعزقة ) ، ولكن أمام اقتراحه بمصاحبتي في هذه المغامرة بعد أن اقوم بالترتيب لها ، وخوفا من أن يتهمني بالجبن والخوف ، اضطررت للموافقة ، وكان لي شرط واحد هو أن ينتظرني حتي أتوب عن ذنوبي الكثيرة ، وخاصة أنني مقبل علي تسليم روحي الي بارئها .

؛ لم أجد أمامي سوي الاتصال بأحد مصادري في سيناء والذي دائما ما ألجأ اليه في مثل هذه الحالات ، وبمجرد أن سمعني أقول له إن لي عنده خدمه ، رد علي بإجابة بعثت في نفسي الطمأنينة عندما قال لي ( لو طلبت لبن العصفور هجيب هولك ) ، ولكن هذه الطمأنينة سرعان ما تبددت بمجرد عرض الموضوع عليه ، حيث حمل صوته صدمة مشبعة بالخوف والقلق ، صاحبها عبارة ( مستحيل ) ، وتلاها العديد من الأسئلة عن التفكير في عمل مثل هذا الموضوع ، لدرجة أنني خشيت أن يفقدني الثقة ، علي الرغم من الصداقة الكبيرة التي تربطني به، سارعته بالاجابة أنها مجرد فكرة طارئة، هتفت بعقلي أثناء حديثي معه للاطمئنان عليه ، وبسرعة تحولت بالحديث معه الي موضوع آخر، وقبل أن أنهي اتصالي معه والذي استمر ما يزيد علي نصف الساعة، طلبت منه أن يحتفظ بالفكرة في زهنه لعل وعسي أن نستطيع تنفيذها، ثم داعبته بقولي ( ماتخافشي هاننفع صاحب المزرعة اللي هانروحله)،فرد علي مسرعا ( تتقمص شخصية تاجر ) فبادرته بالموافقه، ولكنه سرعان ما وضع أمامي العديد من العراقيل والتحفظات منها سني الصغيرة بالإضافة الي انعدام خبرتي ، حاولت إقناعه بأن هذه المشاكل من الممكن التغلب عليها ؛ ثم سألته عن كيفية التصوير ؟ فكان سؤالي ختاما للمكالمة بعد أن اكد لي استحالة حمل كاميرا او تليفون محمول لأنني سوف أخضع للتفتيش قبل الصعود الي المزرعة.

؛ أصبح تحقيق ما أسعي اليه في نطاق المستحيل ، وجلست أبحث عن طريقة أخري ، ولكن دون ان أصل اليها ، وفي تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ، تلقيت اتصالا من صديقي السيناوي ، وفوجئت به يتحدث معي علي أنني تاجر مخدرات ، وسألني عن الموعد المناسب لتعيين البضاعة ، فأدركت أنه يجلس مع صاحب المزرعة أو مع من ينوبه ، ثم قال لي (خلاص هسيبك تظبط وقتك وهنتظر منك تليفون ) وانتهت المكالمة ، جلست علي سرير نومي أفكر في أبعاد المكالمة وحاولت توقع نسبة عمل التحقيق الصحفي ولكني لم أستطع ، دقائق وسمعت صوت مؤذن المسجد القريب مني يرفع أذان صلاة الفجر، توضأت وخرجت لأداء الصلاة ، وأخذت معي تليفوني المحمول تحسبا لتلقي أتصال آخر منه ، وبالفعل بمجرد انتهاء الصلاه وقبل أن أهم بالخروج من المسجد تلقيت اتصالا آخر منه ، بادرني فيه بقوله ( حرما ) ، سألته عن مغزي اتصاله الأخير فأخبرني بأن له صديق يمتلك مزرعة بانجو ، وأثناء حديثه معه ـ بالصدفة ـ اشتكي من ركود سوق التوزيع بسبب تحول التجار للعمل في الحشيش بدلا من البانجو ، فأخبرته بأن لي صديقا شابا ( لسه داخل في الكار جديد ) ـ يقصدني ـ يعمل في مجال السياحه وله صله بعدد من الأجانب الذين طلبوا منه ( بانجو طازة )، ثم قلت له إن هذا الشاب ليس له خبرة ولا يعرف شجرة البانجو من شجرة الملوخية، وكل ما هنالك أنه سوف يبيع للأجانب بسعر أعلي من الذي يشتري به، ثم سألني عن مدي ثقتي بك ، فأكدت له أنك أبن صديق قديم أعرفه منذ أكثر من 30عاما ،سألت صديقي عن رد فعل صاحب المزرعة فقال : رد علي بالموافقة

وانه ليس لديه مانع ومستعد لمقابلتك بعد شهر تقريبا ، حتي ينتهي من جني المحصول ، فقلت له إنك تشترط التقاط صورة داخل المزرعة لأنك في حاجة الي عرضها علي أصدقائك الأجانب ، فسارع بالرفض قائلا ( كده أحنا هانكشفله نفسنا ) ولكنني طمأنته وأخبرته بأني (أضمنك برقبتي) وأنني المسئول في حالة حدوث أي ضرر ، ثم عرضت عليه ألا يكون في انتظارك ، علي أن أصطحبك بسيارتي الخاصة الي المزرعة ، ولكنه عاد ووافق علي أن يستقبلك بعد وعود الضمان الكثيرة التي قدمتها له ، وقبل أن أنهي مكالمتي مع الدليل سألته عن موعد المقابلة ؟ فأخبرني به ، ثم شدد علي عدم الإشارة الي صديقه صاحب المزرعة أو ايذائه، وذكرني بثمن الخيانه في العرف البدوي ، طمأنته وأكدت له بأن التحقيق سوف يكون مجرد اعادة فتح هذا الملف الخطيردون المساس أو الاشارة الي أشخاص بعينهم ، وسألته عن الضرر الواقع عليه في حالة مشاهدة صاحب المزرعة للتحقيق بعد نشره ؟ فقال: ( طالما مافيش ضرر ما تقلقشي ) ثم داعبني بقوله ( وبعدين احنا خدامين الوفد )

؛ فضلت أن أسافر قبل الموعد المحدد للمقابله بيوم كامل وأن أبيت ليلتي في مدينة العريش، وأسرعت بالاتصال بالزميل خالد الشريف مراسل الجريدة في شمال سيناء وأخبرته بأنني في طريقي إليه ، سألني عن التحقيق الصحفي الذي أريد عمله، فأخبرته بما حدث ، فأكد لي صعوبة انجاز هذا الموضوع لأسباب عديدة فضل أن يحتفظ بها لحين الوصول أليه ، ثم عرض علي عدداً من الموضوعات الصحفية البديلة ، ومن مقر الجريدة في ( الدقي ) اصطحبني الزميل ( محمد يوسف ) السائق الذي ابتهج كثيرا بمعرفة موضوع الرحلة لأسباب لم يوضحها لي ، وفتح العنان لعداد سيارته ليتجاوز 140 كم ، متجهين الي أرض الفيروز في رحلة عمل حذرني منها الكثيرون .

المزارع فوق الجبال ..والوصول اليها حلم مستحيل

ـ انتهت ليلتنا في مدينة العريش، وبعد صلاة فجر اليوم التالي خرجنا منها متجهين الي جبال سيناء حيث الزمان والمكان المحددين لإنجاز التحقيق الصحفي ، وبعد قطع ما يقرب من 4 ساعات من السير وسط الطرق الضيقة بين الجبال وجدنا ( الدليل ) في انتظارنا ، تعانقنا بشدة واصطحبنا الي ( عشة ) موجودة وسط أكوام غير مرتفعة من الرمال ، وبعد أن انتهينا من شرب الشاي البدوي المعد علي موقد حطب، طلب مني الاستعداد للصعود الي الجبل، ابتسمت في وجهه وسألته ( امال إحنا فين دلوقتي )، فأجابني بأن الجبل الذي سوف نصعده مختلف تماما عن الذي نجلس وسطه، وبالفعل تركت زملائي.رغم القلق والخوف الذي ظهر عليهما تجاهي مع رجل بدوي كان ( الدليل ) قد استدعاه للجلوس معهم للوقوف علي خدمتهم لحين العودة ، وأمام باب ( العشة ) وجدت سيارة نصف نقل (كابينة) ماركة تويوتا وأشار علي ( الدليل ) بالركوب في المقعد الأمامي بجواره، وغلق زجاج الباب الأيمن المكسو بـ (الفامية ) وبدأنا رحلة الصعود وسط منحنيات ومطبات كثيرة ، بالإضافة الي الرمال الناعمة التي كانت لا تتوقف عن تهديدنا بقلب السيارة ، وعلي الرغم من قدرته الكبيرة علي القيادة بتمكن وحرفية، إلا أن مقدمة السيارة غاصت في بحر رمال، مما كان يهددنا بوقف الرحلة، والأنتظار لحين مرور إحدي السيارات لإسعافنا، وخاصة أنها توقفت في مكان لا تصل اليه شبكات المحمول، ولكنه بالخبرة البدوية استطاع التغلب علي الموقف عن طريق قطع أوراق شجرة كانت تقف وحدها وسط الرمال، ووضعها خلف عجلات السيارة، واستكملنا المشوار الذي استمر ما يقرب من ساعة ونصف، بعدها طلب مني ترك كل متعلقاتي داخل السيارة والاستعداد للنزول .

شبكة خراطيم وبئر لكل مزرعه بتكلفة 150ألف جنيه

ـ سطح الجبل الذي نزلنا عليه عبارة عن مساحة كبيرة مستوية ، لا تختفي إلا بانتهاء رؤية العين ، يتخللها بعض المنخفضات والارتفاعات،اختفت منه الرمال الصفراء وتحول الي بقعة خضراء، مقسمة الي مزارع وحقول قريبة من بعضها، الناظر اليها من بعيد يظنها مزارع ( البرسيم) وفي حقيقة الأمر هي مزارع ( البانجو ) ، وعلي ما يبدو أن وجودة في هذه المنطقة يمتد لسنوات بعيدة، لذلك فإن المنطقة تبدو وكأنها مزارع شرعية لا تظهر عليها أي علامات للخوف أو الارتباك، وجدت في أنتظارنا ( صاحب المزرعة )، وهو رجل طويل القامة أسود الوجة، يرتدي جلبابا أبيض لامعا ، ويضع علي رأسه عقالاً أبيض ، تعانق مع ( الدليل ) علي الطريقة البدوية ، ثم صافحني وقبض علي يدي بقوة ثم سألني ( عرفت توصل ) فداعبته بقولي ( اللي يسأل ما يتوهشي) ، تعالي صوت ضحكته ثم قال ( عمرك سمعت عن حدصعد الجبل وعاود ) ـ علي طريقة مسلسل ذئاب الجبل ـ حاولت أن أخفي القلق الذي تملكني والضحك بصوت أعلي من صوت ضحكته وقلت له ( البدري أبو بدار ) ، فابتسم الرجل ابتسامة هادئة ثم وضع يده علي كتفي واصطحبني الي ( عشة ) صغيرة مبنية من الحطب والقش يتوسطها موقد نار كبير، بداخله ( براد ) شاي ، ثم بادرني بقوله ( إية الحكاية ) ، رد عليه ( الدليل ) ( نفس اللي قلتهولك ) ثم قال له إنني وسيط ولا أهدف إلا ( للسبوبة ) التي سوف أحصل عليها، سألني عن أهمية الصورة التي أرغب في التقاطها ،فأخبرته أنها مجرد إقناع لأصدقائي الأجانب الذين سوف يشترون مني ، وأنه لا يوجد قلق ، فرد علي بصوت عال تملأه القوة وقال أنه لا يخشي أحد ولا يوجد ما يقلقه لأن المزرعة توجد في مكان لا يستطيع أحداً الوصول إليه ، وإن حاول فسوف يدفن في بطن الجبل قبل أن يصعد اليه ـ استشعر الدليل بالقلق الذي انتابني فاستأذن منه أن يطلعني علي المزرعة

؛ مساحة المزرعة تفوق الخمسة أفدنة محاطة بسور من السلك ، شجر البانجو يصطف في خطوط مستقيمة، يتخللها شبكة خراطيم مياه ، سمك الواحد منها يصل الي 15 سم ، تجاورها مزارع أخري بنفس المواصفات تقريبا ، ثم طلب مني ( الدليل ) استخراج الكاميرا لالتقاط الصور، وتدوين ملاحظاتي في ذهني حتي نرجع الي صاحب المزرعة.

ـ صاحب المزرعه :

أنخفاض سعر كيلو البانجو الى 25 جنيها بسبب رواج الحشيش

ـ سألت ( صاحب المزرعة ) عن الثمن الذي يريده في المحصول، وعلي ما يبدو أن سؤالي هذا أوضح له جهلي بالكار، لذلك قرر (يعمل معايا واجب ) ويطلعني علي معلومات كافية عن البانجو وزراعته ، حتي أتمكن من ( أكل لقمة عيش ) من وراء تجارته ، توجهت اليه بالشكر وحاولت تدوين كل ما قاله في ذهني وخاصة أنه طلب مني عدم مقاطعته وبدأ حديثه، البانجو محصول شتوي وصيفي ويصلح في كافة الظروف الجوية ، الشتوي يمكث في الأرض لفترة تتراوح ما بين 4 الي 6 شهور وتبدأ زراعته في الفترة من شهر سبتمبر وحتي شهر مارس ، أما الصيفي فيحتاج الي فترة تتراوح ما بين 70 الي 100 يوم ، يعتمد في الري علي مياه الآبار. الي يقوم صاحب المزرعة بإنشائها قبل البدء في الزراعة ويمتد التي 100 متر تحت الأرض ، وفي حالة جفافها تكون سيارات المياه المتحركة هي البديل رغم صعوبة صعودها الي الجبل ، وفي الشتاء يعتمد المحصول علي مياه الأمطار، سنبلة المحصول تسمي ( عرنوس ) ويختلف سعر الكيلو ، حسب موسم البيع ، ويبدأ سعر الكيلو من 25 جنيها وحتي 300 جنيه ، أكثر المحافظات المستهلكة له ( القليوبية والإسماعيلية) والتاجر السيناوي لا ينزل بمحصوله من الجبل ، انتاجية المحصول تحسب بمقياس ( الربع ) وهو عبارة عن 100 خط بطول 25 متراً ، عرض 50مترا، وينتج حوالي 400 كم ، يحتاج الي التعرض للشمس لمدة أسبوع علي الأقل قبل التخزين ، ثم يوضع في قراطيس ، ولابد من بيعه قبل مرور ثلاثة أشهر عليه حتي لا يفسد، أشهر الدول المصدرة لبذوره ( أفغانستان وباكستان ) أقل الأنواع جودة ( الدكر) و(شقر ) و ( ضفر الكلب ) سألته عن كيفية حماية المحصول في المزرعة فقال : صاحب المزرعة لا يتركها للحظة واحدة منذ وضع البذور في الأرض وحتي جني المحصول ، ويكون مسلح ومعه عدد من أهل بيته ، بالأضافة الي اشتراكه مع آخرين في أقامة ( كوخ ) يتجمعون فيه لتبادل الحراسة، ثم اشتكي بشدة من حالة الركود التي ضربت السوق بسبب هجر التجار له واتجاههم الي ( الحشيش) ،لم أقاطعة وانتظرت حتي انتهي من حديثه ، ثم أخبرته بأنني سوف أقوم بالرد عليه في الكمية التي سوف أشتريها منه، فطلب مني التأني والتفكير قبل الدخول الي هذا العالم الخطير، سألته عن السبب فقال : أنت لا تمتلك أرضاً ولا سلاحاً ولا رجالاً ، ويبدو عليك ( ابن ناس ) وبعيد عن الشقاوة ، كنا قد انتهينا من شرب ( الشاي ) الذي أعده لنا ، وطلب مني ( الدليل ) الاستعداد للنزول ، توجهت بالشكر الي صاحب المزرعة الذي طلب مني النظر والتأمل في كل ما يحيط بي ، ثم قال ( المكان اللي انت واقف فيه ده مش هاتشوفه تاني ولا في الحلم ، ولو عايز تاخد بنصيحة رجل دهسته السنين بلاش تحاول تشوفه تاني ، هم من مكانه وهو يبتسم وقال وهو يلوح بيده بتحية الوداع ( عمرك سمعت عن حد طلع الجبل مرتين وعاود )عانقته وأنا أبتسم وقلت له ( أنا )